Российские войска окружили группировку ВСУ на одном из ключевых направлений

Военкор Поддубный: Российские войска окружили группировку ВСУ у Константиновки

Российские войска окружили с трех сторон группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южных подступах к Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«По факту группировка противника здесь окружена с трех сторон. Боевиков все больше поджимают к водохранилищу, что стоит естественной преградой для ВСУ дальше, на север. Сейчас никаких "зеленых коридоров" для украинских сил уже нет», — написал он.

Военкор добавил, что все пути отхода для украинских войск были отрезаны: у Александрово-Калиново с западной стороны и у Клепан-Быка — с восточной. По его словам, бойцам ВСУ остается лишь сдаться или «сгинуть в "котелке" ради амбиций нелегитимной украинской хунты».

Ранее стало известно, что командование ВСУ пытается выводить офицерский состав из Константиновки. Отмечается, что для этого офицеров везут без формы в гражданских автомобилях.