Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:27, 7 августа 2025Бывший СССР

Российские войска окружили группировку ВСУ на одном из ключевых направлений

Военкор Поддубный: Российские войска окружили группировку ВСУ у Константиновки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска окружили с трех сторон группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южных подступах к Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

«По факту группировка противника здесь окружена с трех сторон. Боевиков все больше поджимают к водохранилищу, что стоит естественной преградой для ВСУ дальше, на север. Сейчас никаких "зеленых коридоров" для украинских сил уже нет», — написал он.

Военкор добавил, что все пути отхода для украинских войск были отрезаны: у Александрово-Калиново с западной стороны и у Клепан-Быка — с восточной. По его словам, бойцам ВСУ остается лишь сдаться или «сгинуть в "котелке" ради амбиций нелегитимной украинской хунты».

Ранее стало известно, что командование ВСУ пытается выводить офицерский состав из Константиновки. Отмечается, что для этого офицеров везут без формы в гражданских автомобилях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

    В России предрекли новый конфликт на территории Кавказа

    Начальник российской колонии попал на допрос из-за обслуги

    В Москве взорвалось яйцо

    Российские войска окружили группировку ВСУ на одном из ключевых направлений

    Врач дал пять советов по повышению уровня гемоглобина

    Группа «Винтаж» заработает более 6 миллионов рублей на концерте в Дубае

    Трамп призвал к отставке главы Intel из-за подозрений в связях с Китаем

    Мощный авиаудар по пункту размещения бойцов ВСУ попал на видео

    Бандитов посадили из-за проболтавшегося говорящего попугая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости