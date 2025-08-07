Бывший СССР
15:35, 7 августа 2025

Российский «Искандер» поразил лагерь подготовки бойцов «Азова»

ВС России «Искандером» поразили лагерь «Азова» в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские войска при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразили лагерь подготовки подразделений 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «НгП раZVедка».

«Удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер" был нанесен по лагерю, расположенному в Харьковской области, в районе населенного пункта Крейдянка», — говорится в сообщении. По данным канала, полигон использовался для подготовки подразделений и обучения личного состава, включая десантно-штурмовые подразделения.

Как отметили авторы сообщения, удар был нанесен в момент наибольшего сосредоточения личного состава. По предварительным данным, украинские войска понесли значительные потери в живой силе. В настоящий момент объект находится под усиленной охраной Службы безопасности Украины (СБУ), сотрудники которой ищут возможные утечки информации.

Ранее Сухопутные войска ВСУ сообщили, что российские войска поразили очередной учебный полигон украинской армии. Они не уточнили, где произошел инцидент, однако вскоре после этого в сети появились кадры удара по полигону в Черниговской области. Отмечалось, что для атаки использовались две ракеты «Искандер».

