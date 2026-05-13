Мексиканец описал россиянок фразой «умеют жить красиво, даже когда это не к месту»

Тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и пообщалась с местным жителем, который назвал ей главные, с его точки зрения, качества россиянок. Его мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Так, мексиканец описал девушек из России фразой «умеют жить красиво, даже когда это вообще не к месту». Он пояснил, что у них может не быть идеальных условий жизни, денег и стабильности, но они все равно хотят, чтобы было красиво: покупают оригинальную посуду, по-особенному подают блюда и ухаживают за собой.

Собеседник Ершовой также отметил, что россиянки умеют быть собранными в хаосе. «Русская женщина, по его словам, в любой непонятной ситуации включает внутренний режим "так, спокойно, сейчас разберемся". И это не про истерику, не про панику, а наоборот — про холодную концентрацию. Он говорит: "Я видел, как русская девушка решала проблему, пока все вокруг обсуждали, как ее решать"», — процитировала мексиканца путешественница.

Еще одно качество россиянок, на которое обратил внимание иностранец, — умение быть искренне недовольными. Мексиканец подчеркнул, что у его соотечественниц принято сглаживать углы и улыбаться, даже если им что-то не нравится, а девушки из России говорят обо всем прямо.

«И для него это оказалось чем-то очень ценным. Потому что с такой женщиной, как он сказал, "ты всегда знаешь, где ты находишься". Без догадок, без этих игр "угадай настроение"», — констатировала Ершова.

