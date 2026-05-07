Россиянин описал женщин в Мексике словами «голодным вы точно не останетесь»

Российский тревел-блогер Александр описал женщин в Мексике словами «голодным вы точно не останетесь». Об этом он написал в своем блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Он рассказал, что вместе со своей девушкой путешествует по Мексике и слышит множество историй от местных. Так как блогера достаточно часто в комментариях спрашивали о том, какого жить с мексиканкой, он решил посвятить этому отдельный пост.

«Это очень практично, если вам не нужна скучная жизнь», — подчеркнул он. По его словам, мексиканская женщина — она про смех, про эмоции, к которым нужно привыкнуть. Кроме того, местные невероятно организованы в бытовых вопросах. «Они могут одновременно готовить, разговаривать с родственниками, следить за детьми, договариваться с кем-то по телефону и еще помнить, что завтра нужно купить газовый баллон», — восхитился блогер.

Кроме того, россиянин подчеркнул, что кухня в семьях Мексики — это центр дома. «Однажды мы пришли в гости буквально "на чай". А через сорок минут на столе уже стояли тако, фасоль, мясо, какие-то закуски и напитки», — вспоминает Александр. При этом он рекомендовал готовиться к тому, что в браке с мексиканкой не будет спокойной жизни вдвоем, местные никогда не забывают своих родственников, приглашают домой соседей. «Но если смотреть честно — это тоже плюс. Здесь редко остаешься один на один с проблемами», — заключил автор блога.

