Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:28, 7 мая 2026Путешествия

Россиянин описал женщин в Мексике словами «голодным вы точно не останетесь»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jon G. Fuller / VW Pics / Universal Images Group via Getty Images

Российский тревел-блогер Александр описал женщин в Мексике словами «голодным вы точно не останетесь». Об этом он написал в своем блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Он рассказал, что вместе со своей девушкой путешествует по Мексике и слышит множество историй от местных. Так как блогера достаточно часто в комментариях спрашивали о том, какого жить с мексиканкой, он решил посвятить этому отдельный пост.

Материалы по теме:
«Будь там очень осторожен» Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
«Будь там очень осторожен»Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
28 апреля 2022
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
5 февраля 2025

«Это очень практично, если вам не нужна скучная жизнь», — подчеркнул он. По его словам, мексиканская женщина — она про смех, про эмоции, к которым нужно привыкнуть. Кроме того, местные невероятно организованы в бытовых вопросах. «Они могут одновременно готовить, разговаривать с родственниками, следить за детьми, договариваться с кем-то по телефону и еще помнить, что завтра нужно купить газовый баллон», — восхитился блогер.

Кроме того, россиянин подчеркнул, что кухня в семьях Мексики — это центр дома. «Однажды мы пришли в гости буквально "на чай". А через сорок минут на столе уже стояли тако, фасоль, мясо, какие-то закуски и напитки», — вспоминает Александр. При этом он рекомендовал готовиться к тому, что в браке с мексиканкой не будет спокойной жизни вдвоем, местные никогда не забывают своих родственников, приглашают домой соседей. «Но если смотреть честно — это тоже плюс. Здесь редко остаешься один на один с проблемами», — заключил автор блога.

Ранее россиянка описала мексиканцев словами «живут в другом измерении». Ершова отметила, что ее встречу с мексиканкой можно сравнить со столкновением двух цивилизаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Единственный, кому было сообщено о самоубийстве фюрера — это Сталин». ФСБ рассекретила детали самоубийства Гитлера

    АвтоВАЗ рассекретил палитру окрасов нового кроссовера Lada Azimut

    Развеян популярный миф о пиве и спорте

    Названы проблемы китайского кроссовера Exeed

    Девушка сняла мужчину голым на видео и обвинила его в сексуальных домогательствах

    В России захотели отменить плату за парковку для двух машин для некоторых водителей

    Россиянам посоветовали начать инвестировать с 10 тысяч рублей

    Девушка разрыдалась и сбежала из дома после одной фразы пятилетнего племянника

    В США назвали причину «огромного давления» на Зеленского

    Украинский дрон сбили шапкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok