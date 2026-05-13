03:41, 13 мая 2026

Экс-помощник Кучмы рассказал о «вопле» из Киева после интервью Мендель

Соскин: Окружение Зеленского испугалось интервью Мендель журналисту Карлсону
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Окружение Владимира Зеленского испугалось интервью его бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель журналисту Такеру Карлсону. К такому выводу пришел бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«На Банковой поднялся такой крик, вопль. Но чем они больше кричат, тем хуже для них», — отметил эксперт.

По мнению Соскина, для Зеленского это только начало. В дальнейшем могут быть опубликованы подробности его преступной деятельности, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что интервью бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель приведет к усилению контроля за действиями Зеленского. Отмечается, что слова Мендель усиливают давление на украинского лидера вкупе с обвинениями в коррупции в адрес бывшего главы его офиса Андрея Ермака.

При этом сценарий свержения Владимира Зеленского после скандала с задержанием бывшего главы его офиса и интервью Мендель малореалистичен. Так считает политолог-международник Николай Топорнин.

