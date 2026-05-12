Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:24, 12 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Вероятность ухода Зеленского с поста президента из-за скандалов оценили

Политолог Топорнин усомнился в свержении Зеленского после задержания Ермака
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сценарий свержения президента Украины Владимира Зеленского после скандала с задержанием бывшего главы его офиса Андрея Ермака и интервью бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель малореалистичен, считает политолог-международник Николай Топорнин. Угрозу для политика он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что скандальное интервью Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону и новости о предъявлении обвинений Ермаку вышли в одно время неслучайно. По его мнению, это организованная кампания, целью которой является отстранение Зеленского от власти или хотя бы для того, чтобы он не смог переизбраться на свой пост после окончания боевых действий.

Топорнин усомнился в сценарии свержения украинского президента, напомнив, что в стране действует военное положение и в этот период не проводятся выборы. «Если, предположим, Зеленский собственноручно пишет заявление об отставке, то вместо него исполняет обязанности президента по Конституции Украины глава Верховной Рады [Руслан Стефанчук] на период, пока не избирают президента. Выборы все равно не проводятся, поэтому рассчитывать на то, что вдруг, как черт из табакерки, вылезет какой-нибудь [посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий] Залужный, допустим, не приходится», — рассказал политолог.

Кроме того, отметил он, под Ермака, считавшегося правой рукой Зеленского, «копали» уже давно. «Видимо, действовали какие-то механизмы сдерживающие. Шла возня между [Национальным антикоррупционным бюро] НАБУ, прокуратурой и службой безопасности, офисом президента. Внутриэлитные разборки такие. А Мендель что? Какие она преследует цели? Она же тоже входит в одну из группировок. Сама она уже не работает давно в офисе президента, наверное, какие-то имеет виды, чтобы вернуться в политику с каким-то другим человеком, если Зеленский уже не ее человек. Можно сказать, что это заказ был, что она не сама, а кто-то ее проинициировал, чтобы она выступила с такими обвинениями», — поделился эксперт.

Материалы по теме:
«Жужжат прямо за окнами» В Донбассе ухудшилась гуманитарная ситуация из-за украинских дронов. Как под их ударами выживают люди?
«Жужжат прямо за окнами»В Донбассе ухудшилась гуманитарная ситуация из-за украинских дронов. Как под их ударами выживают люди?
30 марта 2026
«Нужен мир, не перемирие» Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
«Нужен мир, не перемирие»Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
15 апреля 2026

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что если эти две истории и являются частями одной кампании по дискредитации Зеленского, то инициирована она явно не внешними силами. «Для чего европейцам, [канцлеру Германии Фридриху] Мерцу или [французскому президенту Эммануэлю] Макрону, допустим, дискредитировать Зеленского? Они же выделили только что 90 миллиардов — это до 2028 года, на полтора года есть вооружение, — и начинают разрабатывать 21-й пакет санкций. Они поддерживают Зеленского», — заключил он.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения бывшему главе офиса Зеленского Ермаку по делу об отмывании почти полумиллиарда гривен. Наложен арест на его земли и элитную недвижимость.

В этот же период вышло интервью с бывшей пресс-секретарем украинского лидера, где она сообщила, что Зеленский в 2019 году обещал президенту России Владимиру Путину, что Украина не вступит в НАТО, а в 2022 году согласился в ходе переговоров с Москвой в Стамбуле «отдать Донбасс».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Известная российская певица оказалась на допросе

    Шеф Пентагона заявил о наличии у США плана эскалации конфликта с Ираном

    Трамп раскрыл важную договоренность с Ираном

    В Армении высказались о «разводе» с Россией

    Доктор Мясников призвал россиян не демонизировать колбасу

    Людям старше 50 назвали продукты для здоровья суставов и костей

    53-летняя туристка попала под лавину на пятой по высоте горе планеты и не выжила

    В России признали наличие иностранных деталей в отечественных самолетах

    Вероятность ухода Зеленского с поста президента из-за скандалов оценили

    Полицейские угрожали россиянину с аутизмом за неправильный взгляд в ресторане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok