Вероятность ухода Зеленского с поста президента из-за скандалов оценили

Политолог Топорнин усомнился в свержении Зеленского после задержания Ермака

Сценарий свержения президента Украины Владимира Зеленского после скандала с задержанием бывшего главы его офиса Андрея Ермака и интервью бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель малореалистичен, считает политолог-международник Николай Топорнин. Угрозу для политика он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что скандальное интервью Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону и новости о предъявлении обвинений Ермаку вышли в одно время неслучайно. По его мнению, это организованная кампания, целью которой является отстранение Зеленского от власти или хотя бы для того, чтобы он не смог переизбраться на свой пост после окончания боевых действий.

Топорнин усомнился в сценарии свержения украинского президента, напомнив, что в стране действует военное положение и в этот период не проводятся выборы. «Если, предположим, Зеленский собственноручно пишет заявление об отставке, то вместо него исполняет обязанности президента по Конституции Украины глава Верховной Рады [Руслан Стефанчук] на период, пока не избирают президента. Выборы все равно не проводятся, поэтому рассчитывать на то, что вдруг, как черт из табакерки, вылезет какой-нибудь [посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий] Залужный, допустим, не приходится», — рассказал политолог.

Кроме того, отметил он, под Ермака, считавшегося правой рукой Зеленского, «копали» уже давно. «Видимо, действовали какие-то механизмы сдерживающие. Шла возня между [Национальным антикоррупционным бюро] НАБУ, прокуратурой и службой безопасности, офисом президента. Внутриэлитные разборки такие. А Мендель что? Какие она преследует цели? Она же тоже входит в одну из группировок. Сама она уже не работает давно в офисе президента, наверное, какие-то имеет виды, чтобы вернуться в политику с каким-то другим человеком, если Зеленский уже не ее человек. Можно сказать, что это заказ был, что она не сама, а кто-то ее проинициировал, чтобы она выступила с такими обвинениями», — поделился эксперт.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что если эти две истории и являются частями одной кампании по дискредитации Зеленского, то инициирована она явно не внешними силами. «Для чего европейцам, [канцлеру Германии Фридриху] Мерцу или [французскому президенту Эммануэлю] Макрону, допустим, дискредитировать Зеленского? Они же выделили только что 90 миллиардов — это до 2028 года, на полтора года есть вооружение, — и начинают разрабатывать 21-й пакет санкций. Они поддерживают Зеленского», — заключил он.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения бывшему главе офиса Зеленского Ермаку по делу об отмывании почти полумиллиарда гривен. Наложен арест на его земли и элитную недвижимость.

В этот же период вышло интервью с бывшей пресс-секретарем украинского лидера, где она сообщила, что Зеленский в 2019 году обещал президенту России Владимиру Путину, что Украина не вступит в НАТО, а в 2022 году согласился в ходе переговоров с Москвой в Стамбуле «отдать Донбасс».