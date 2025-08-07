Российский самолет подал сигнал о серьезном происшествии на борту

Самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал о серьезном происшествии на борту

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» подал сигнал о серьезном происшествии на борту в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что лайнер летел по маршруту Москва — Сочи. Согласно данным сервиса Flightradar, его скорость составляла 280 километров в час, что мало для высоты в 10 тысяч метров.

Также известно, что в аэропортах Сочи и Ставрополя спасатели МЧС прибыли к взлетно-посадочной полосе, чтобы встретить самолет «Уральских авиалиний». Однако, по данным РЕН ТВ, борт уже благополучно приземлился в Астрахани.

