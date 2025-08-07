Путешествия
11:02, 7 августа 2025Путешествия

Российский самолет подал сигнал о серьезном происшествии на борту

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» подал сигнал о серьезном происшествии на борту в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что лайнер летел по маршруту МоскваСочи. Согласно данным сервиса Flightradar, его скорость составляла 280 километров в час, что мало для высоты в 10 тысяч метров.

Также известно, что в аэропортах Сочи и Ставрополя спасатели МЧС прибыли к взлетно-посадочной полосе, чтобы встретить самолет «Уральских авиалиний». Однако, по данным РЕН ТВ, борт уже благополучно приземлился в Астрахани.

Накануне пассажирское судно «Комета» отправилось в первый рейс из Сочи в Сухум. Его вместимость составляет 120 пассажиров.

