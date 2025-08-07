Рост цен на китайские авто при падении продаж в России объяснили

Автоэксперт Ракитин: Сегодня скидки на китайские авто доходят до 800 тысяч

Цены на китайские авто поднимаются из-за колебаний курса доллара, инфляции и удорожания всего, однако производители предлагают выгодные маркетинговые программы, рассказал автоэксперт, редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что ряд китайских автопроизводителей повысил цены на свои машины в России вопреки наблюдающемуся на рынке затяжному падению продаж. Об этом рассказал Autonews со ссылкой на результаты собственного анализа.

Эксперт рассказал, что ростом цен на авто китайские производители пытаются удержаться в рамках своих затрат, но при этом не уйти в нули. Ракитин отметил, что они увеличивают рекомендованную розничную цену, но при этом предлагают очень разные маркетинговые программы, с помощью которых покупатель может получить ощутимые скидки.

«Если автомобиль сейчас стал дороже, это не значит, что вы будете его покупать по возросшей цене. Вы можете скомпилировать маркетинговые программы так, что не только не заметите это увеличение стоимости, но еще и получите скидку. И мы знаем прецеденты, когда скидки доходили и доходят сейчас до 800 тысяч рублей, даже иногда бывает больше», — поделился Ракитин.

Ранее сообщалось, что к началу июля нераспроданными в РФ оставались суммарно порядка 430-450 тысяч автомобилей, большая часть которых — китайские. Решить трудности дистрибьюторам не удалось даже за счет внушительных скидок, которые в некоторых случаях достигали миллиона рублей.