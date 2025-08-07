iPhone будет работать на процессорах Samsung

Samsung будет производить в США процессоры для iPhone

Южнокорейская корпорация Samsung начнет производить процессоры для iPhone. Об этом сообщает издание Android Authority со ссылкой на Apple.

В американской компании рассказали, что будут закупать процессоры для гаджетов на заводе Samsung в Остине, штат Техас. При этом партнер будет производить чипы в том числе для iPhone — главного продукта Apple.

Специалисты Android Authority заметили, что Samsung никогда не производила процессоры для смартфонов Apple. Чипы для iPhone выпускает тайваньская компания TSMC, у которой тоже есть заводы в США. При этом Samsung производит процессоры Exynos, но только для своих устройств. Однако гигант из Южной Кореи вносит свой вклад в создание смартфонов Apple — Samsung поставляет для iPhone дисплеи, модули оперативной памяти и прочие микросхемы.

«Безусловно, интересно наблюдать за тем, как два технологических гиганта объединяют усилия ради разработки важнейших компонентов iPhone», — заметили журналисты.

В конце июля аналитик IDC Брайан Ма рассказал, что Samsung первой на рынке выпустит смартфон с 2-нанометровым процессором. Чип Exynos 2600 появится в устройствах, запланированных на 2026 год.