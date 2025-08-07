Ценности
Шестой палец на ноге Крис Дженнер рассмешил пользователей сети

Мария Винар

Фото: @krisjenner

Пользователи сети высмеяли нелепый фотошоп на новых снимках американской телезвезды Крис Дженнер. Соответствующие пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя знаменитость поделилась снимком со светского обеда, организованного в Беверли-Хиллз в честь 91-летия ее матери Мэри Джо Кэмпбелл. Дженнер предстала перед камерой в пестром платье люксового бренда Oscar de la Renta, кардигане в тон и открытых черных туфлях. Также она дополнила свой образ золотистой сумкой.

Фото: @krisjenner

Подписчики рассмотрели фото телезвезды и заметили, что на ее правой ноге присутствует шестой палец. «У нее шесть пальцев на ногах? Вы не шутите?», «Откуда у тебя столько пальцев?», «Неудачный фотошоп», «Зачем я приблизил фото. Лучше бы я об этом не знал», «Не могу развидеть», — обсуждали они в комментариях.

В марте сообщалось, что пользователи сети подняли на смех наряд американской предпринимательницы Ким Кардашьян, который она надела для похода за мороженым.

