17:42, 7 августа 2025Мир

Штатам дали совет по урегулированию конфликта на Украине

Профессор Дизен: Для завершения конфликта на Украине США нужно устранить причины
Виктория Кондратьева
Фото: Janis Laizans / Reuters

Для окончательного завершения конфликта на Украине властям США нужно устранить его первопричины. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Есть основания для оптимизма, но Вашингтону следует перестать называть это просто конфликтом между Россией и Украиной. Необходимо более обширное урегулирование конфликта между НАТО и Россией», — пояснил ученый.

Ранее Дизен рассказал, что западные страны ошибочно обвиняют президента России Владимира Путина в начале украинского конфликта, хотя еще его предшественник Борис Ельцин предупреждал о нежелании Москвы терпеть гегемонию Вашингтона.

