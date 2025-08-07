Сивучи на Камчатке устроили беби-бум

На Камчатке зафиксирован неожиданный рост рождаемости у краснокнижных сивучей

На Камчатке ученые зафиксировали обнадеживающую тенденцию краснокнижных сивучей к росту рождаемости. Об этом сообщили в пресс-службе Кроноцкого заповедника, передает ТАСС.

По словам эксперта Международного союза охраны природы Владимира Бурканова, на репродуктивном лежбище у Камня Козлова рождаемость стабильно растет. «Если в прошлом десятилетии на свет появлялось от 80 до 100 щенков в год, то в последние пять лет стабильно рождается 100 или чуть больше», — отметил он.

Несмотря на это, ученый призывает не спешить с оптимизмом. Бурканов заявил, что говорить о росте популяции пока преждевременно, однако тенденция крайне положительная.

Чтобы подтвердить данные, специалистам пришлось проанализировать десятки тысяч фотографий, снятых автоматическими камерами в период с июля 2023-го по сентябрь 2024 года. По ним можно отследить формирование гаремов, поведение животных и точное количество новорожденных щенков.

Популяция сивучей по всему миру за последние 60-70 лет сократилась почти в 10раз — с 300 до 33 тысяч особей. В России их насчитывается около 10 тысяч. Примечательно, что всего в мире есть три места, где сивучи обитают прямо в городской черте. Одно из них находится в Петропавловске-Камчатском.

Ранее в Приморском крае запустили проект по восстановлению популяции камчатского краба . Для этого ученые осуществили экспериментальный выпуск молоди этого ракообразного в акватории залива Петра Великого возле острова Русский.