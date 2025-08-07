Скабеева назвала самых недовольных предстоящей встречей Путина и Трампа

Журналистка Скабеева: Больше всех встречей Путина и Трампа недовольны британцы

Российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева назвала самых недовольных новостями о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Больше всех встречей Путина и Трампа недовольны, конечно же, британцы», — констатировала Скабеева.

К посту она прикрепила скриншот публикации бывшего военного атташе Великобритании при посольствах США в России и на Украине Джона Формана. В ней он возмутился тем, что встреча президентов пройдет без тщательной подготовки. Кроме того, Форман назвал желание трампа завершить украинский конфликт мирным соглашением неразумным. «Все идет наперекосяк», — посетовал бывший британский дипломат.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин встретится с Трампом в ближайшие дни. По его словам, встреча была согласована по предложению американской стороны. Ушаков добавил, что место проведения переговоров также известно, его объявят позднее.