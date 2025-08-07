Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:01, 7 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы высокооплачиваемые рабочие профессии в России в 2025 году

HR-эксперт Доманская: Опытный электрик может зарабатывать до 250 тысяч рублей
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В эпоху digital, IT и офисной работы многие забывают о необходимости профессий физического труда, также играют важную роль в современном мире мерчендайзеры и консультанты — именно эти специальности сейчас являются наиболее растущими в заработной плате, сообщила HR-директор OPEN Group Валерия Доманская. Самые оплачиваемые специальности в России в 2025 году она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, хорошо зарабатывают сегодня машинисты специальной техники: кранов, бульдозеров, карьерных самосвалов, рассказала HR-эксперт. Доходность в профессии выросла за счет востребованности добывающей промышленности, отметила Доманская. Она также указала, что начинающий машинист получает от 60 до 80 тысяч рублей, а опытный — 100-200 тысяч рублей.

Не меньше ценятся на рынке труда электрики, которые нужны сегодня как в промышленности, так и в энергетике. Зарплата начинающих специалистов в отрасли варьируется в размере от 40 до 60 тысяч рублей, а на опасных объектах и в нефтегазовой отрасли работники получают порядка 90-180 тысяч рублей, обозначила собеседница «Ленты.ру».

Материалы по теме:
К 2055 году половину существующих специальностей автоматизируют. Какие профессии точно будут нужны?
К 2055 году половину существующих специальностей автоматизируют. Какие профессии точно будут нужны?
25 июня 2025
«Это как иметь запасной парашют» Для чего молодые россияне работают на нескольких работах одновременно?
«Это как иметь запасной парашют»Для чего молодые россияне работают на нескольких работах одновременно?
19 июля 2025

Еще одна высокооплачиваемая рабочая позиция — сварщик, поделилась Доманская. По ее словам, растущие ставки в процессии порождают дефицит кадров и опасные условия. Начинающий специалист получает от 50 до 70 тысяч рублей, а опытный — от 120 до 250 тысяч рублей.

«Неплохо зарабатывают и операторы ЧПУ — это специалисты, которые занимаются управлением, настройкой и обслуживанием станков с числовым программным управлением. Зарплата начинающего оператора составляет 50-70 тысяч рублей. Опытный сотрудник в сферах авиации и военно-промышленного комплекса получает от 80 до 150 тысяч рублей», — поделилась эксперт.

Сантехники, которые специализируются на умных домах и промышленных объектах тоже могут похвастаться неплохой зарплатой, так как получают от 80 до 120 тысяч рублей, сказала Доманская.

Материалы по теме:
Программисты массово отправляют детей учиться на плотников и электриков. Почему они уверены, что будущее за рабочими профессиями?
Программисты массово отправляют детей учиться на плотников и электриков.Почему они уверены, что будущее за рабочими профессиями?
28 июля 2025
От сварщика до бармена. Как федеральный проект помогает крупным компаниям с кадрами
От сварщика до бармена.Как федеральный проект помогает крупным компаниям с кадрами
30 июля 2025

К высокооплачиваемым профессиям она также отнесла мерчендайзеров — специалистов, которые организуют выкладку товара в магазинах, контролируют остатки, работают с рекламными материалами и акциями.

«Рост розничной торговли и высокая конкуренция за место на полках стали причинами востребованности данной профессии. Зарплата начинающего мерчендайзера варьируется в размере от 35 до 50 тысяч рублей. Опытный работник в сегментах сетевого ритейла и премиальных брендов может получать от 60 до 90 тысяч рублей», — пояснила специалист.

Доманская также выделила консультантов по продажам. Зарплата начинающего специалиста в этой отрасли составляет от 40 до 60 тысяч рублей, куда часто входят бонусы, отметила она. Опытные сотрудники претендуют уже на 80-150 тысяч рублей вместе с премиями. Заработок зависит от продукта, указала эксперт. Так, в сегменте B2B и дорогих товаров, таких как люкс-бренды или авто, он выше.

Мерчендайзеры и консультанты — хороший вариант для быстрого старта карьеры в ритейле без длительного обучения. Может показаться, что такая работа — это временная или стартовая позиция, но на практике данные профессии становятся мощным началом для стремительного роста в розничной торговле, FMCG и продажах

Валерия ДоманскаяHR-эксперт

Ранее HR-аналитик Гарри Мурадян рассказывал, что российские специалисты могут получать от 100 тысяч рублей в месяц без высшего образования в различных сферах, включая IT-сектор и розничную торговлю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае назвали решение Путина предупреждением Трампу

    ВСУ уличили в подлом «отвлекающем маневре» в Сумской области

    ВСУ выпустили по России восемь десятков беспилотников

    ВСУ ударили по железнодорожной станции Суровикино в российском регионе

    Названы высокооплачиваемые рабочие профессии в России в 2025 году

    52-летнюю Кэмерон Диас не узнали на прогулке из-за отсутствия макияжа

    Женщина пожаловалась на отвратительную секс-привычку будящего ее по ночам мужа

    Губернатор раскрыл подробности удара ВСУ по Краснодарскому краю

    ВС РФ форсировали реку у Волчанска и отвоевали часть берега

    Раскрыта судьба виллы Зеленского в Италии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости