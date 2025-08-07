Названы высокооплачиваемые рабочие профессии в России в 2025 году

HR-эксперт Доманская: Опытный электрик может зарабатывать до 250 тысяч рублей

В эпоху digital, IT и офисной работы многие забывают о необходимости профессий физического труда, также играют важную роль в современном мире мерчендайзеры и консультанты — именно эти специальности сейчас являются наиболее растущими в заработной плате, сообщила HR-директор OPEN Group Валерия Доманская. Самые оплачиваемые специальности в России в 2025 году она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, хорошо зарабатывают сегодня машинисты специальной техники: кранов, бульдозеров, карьерных самосвалов, рассказала HR-эксперт. Доходность в профессии выросла за счет востребованности добывающей промышленности, отметила Доманская. Она также указала, что начинающий машинист получает от 60 до 80 тысяч рублей, а опытный — 100-200 тысяч рублей.

Не меньше ценятся на рынке труда электрики, которые нужны сегодня как в промышленности, так и в энергетике. Зарплата начинающих специалистов в отрасли варьируется в размере от 40 до 60 тысяч рублей, а на опасных объектах и в нефтегазовой отрасли работники получают порядка 90-180 тысяч рублей, обозначила собеседница «Ленты.ру».

Еще одна высокооплачиваемая рабочая позиция — сварщик, поделилась Доманская. По ее словам, растущие ставки в процессии порождают дефицит кадров и опасные условия. Начинающий специалист получает от 50 до 70 тысяч рублей, а опытный — от 120 до 250 тысяч рублей.

«Неплохо зарабатывают и операторы ЧПУ — это специалисты, которые занимаются управлением, настройкой и обслуживанием станков с числовым программным управлением. Зарплата начинающего оператора составляет 50-70 тысяч рублей. Опытный сотрудник в сферах авиации и военно-промышленного комплекса получает от 80 до 150 тысяч рублей», — поделилась эксперт.

Сантехники, которые специализируются на умных домах и промышленных объектах тоже могут похвастаться неплохой зарплатой, так как получают от 80 до 120 тысяч рублей, сказала Доманская.

К высокооплачиваемым профессиям она также отнесла мерчендайзеров — специалистов, которые организуют выкладку товара в магазинах, контролируют остатки, работают с рекламными материалами и акциями.

«Рост розничной торговли и высокая конкуренция за место на полках стали причинами востребованности данной профессии. Зарплата начинающего мерчендайзера варьируется в размере от 35 до 50 тысяч рублей. Опытный работник в сегментах сетевого ритейла и премиальных брендов может получать от 60 до 90 тысяч рублей», — пояснила специалист.

Доманская также выделила консультантов по продажам. Зарплата начинающего специалиста в этой отрасли составляет от 40 до 60 тысяч рублей, куда часто входят бонусы, отметила она. Опытные сотрудники претендуют уже на 80-150 тысяч рублей вместе с премиями. Заработок зависит от продукта, указала эксперт. Так, в сегменте B2B и дорогих товаров, таких как люкс-бренды или авто, он выше.

Мерчендайзеры и консультанты — хороший вариант для быстрого старта карьеры в ритейле без длительного обучения. Может показаться, что такая работа — это временная или стартовая позиция, но на практике данные профессии становятся мощным началом для стремительного роста в розничной торговле, FMCG и продажах Валерия Доманская HR-эксперт

Ранее HR-аналитик Гарри Мурадян рассказывал, что российские специалисты могут получать от 100 тысяч рублей в месяц без высшего образования в различных сферах, включая IT-сектор и розничную торговлю.