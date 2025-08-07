Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:40, 7 августа 2025Ценности

Список самых несексуальных знаменитых женщин удивил публику

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер. Фото: IMAGO / Sebastien Fremont / Starfa / Globallookpress.com

Список самых несексуальных знаменитых женщин по версии журнала Maxim удивил публику. Соответствующий пост появился на Reddit.

На самом деле список опубликовали еще в 2007 году, однако он завирусился на упомянутой платформе только сейчас. «В 2007 году в Maxim посчитали, что создать такой список — это очень умно», — иронизирует автор публикации, приводя имена попавших в топ звезд.

Так, на первом месте оказалась актриса Сара Джессика Паркер, на втором — Эми Уайнхаус, а на третьем — звезда «Анатомии страсти» Сандра О. В то же время четвертую строчку заняла поп-исполнительница Мадонна, а завершила список певица Бритни Спирс.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Пользователей сети возмутил список, о чем они написали в многочисленных комментариях. «Что это вообще такое?», «Кто посчитал, что это норма?», «Я в ужасе. Все женщины красивы!», «Никогда не понимал критики в сторону Паркер», — высказывались они.

В мае 2024 года выбор самого сексуального мужчины Британии смутил женщин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ничего не имею против». Путин дал первые комментарии о готовящейся встрече с Трампом и возможных переговорах с Зеленским

    Любовь к кофе довела доцента ведущего морского университета России до суда

    В России объяснили необходимость школьной формы

    Вассерман назвал ошибкой отсутствие жены

    Стали известны номинанты на «Золотой мяч»

    В России связали тренировки ВВС США с Рамзаном Кадыровым

    Беременная россиянка заподозрила подругу в связи со своим мужем и подожгла ее в машине

    Изувечивший россиянку сосед отрезал ей грудь и зашил рот

    Штатам дали совет по урегулированию конфликта на Украине

    Список самых несексуальных знаменитых женщин удивил публику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости