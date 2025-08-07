Список самых несексуальных знаменитых женщин удивил публику

Список самых несексуальных знаменитых женщин по версии журнала Maxim удивил публику. Соответствующий пост появился на Reddit.

На самом деле список опубликовали еще в 2007 году, однако он завирусился на упомянутой платформе только сейчас. «В 2007 году в Maxim посчитали, что создать такой список — это очень умно», — иронизирует автор публикации, приводя имена попавших в топ звезд.

Так, на первом месте оказалась актриса Сара Джессика Паркер, на втором — Эми Уайнхаус, а на третьем — звезда «Анатомии страсти» Сандра О. В то же время четвертую строчку заняла поп-исполнительница Мадонна, а завершила список певица Бритни Спирс.

Пользователей сети возмутил список, о чем они написали в многочисленных комментариях. «Что это вообще такое?», «Кто посчитал, что это норма?», «Я в ужасе. Все женщины красивы!», «Никогда не понимал критики в сторону Паркер», — высказывались они.

