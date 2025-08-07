Экономика
США решили заменить Россию на азиатском рынке

Глава Минэнерго Райт: США хотят заменить РФ в поставках энергоносителей для Азии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США начали диалог с азиатскими странами, чтобы выступить основным экспортером нефти и газа вместо России. Об этом в эфире Fox Business заявил глава Министерства энергетики США Крис Райт.

Он отметил, что крупнейшим источником импорта нефти и природного газа для Европы была Россия. Райт указал, что Соединенные Штаты смогли перенаправить значительные объемы своих энергоносителей на европейский рынок. «Мы ведем обсуждение этого же с азиатскими странами», — сказал он.

Во вторник, 5 августа, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент Дональд Трамп намерен ввести санкции против Китая и Индии за нежелание отказаться от российской нефти. Дипломат объяснил это стремлением добиться прекращения боевых действий на Украине.

