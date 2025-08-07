Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:01, 7 августа 2025Наука и техника

США захотели первыми занять территорию Луны

НАСА: США нужна АЭС на Луне, чтобы первыми занять там территорию
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Neil Armstrong / NASA / Reuters

США нужна атомная электростанция на Луне, чтобы первыми занять там подходящую для создания обитаемой базы территорию, заявил исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя, США и Китай участвуют в гонке за Луну, для освоения которой необходима энергия. «Есть определенная часть Луны, которая, как всем известно, является лучшей. Там есть лед. Там есть солнечный свет. Мы хотим добраться туда первыми и занять эту территорию для Америки», — сказал исполняющий обязанности главы НАСА.

Материалы по теме:
Красный спутник Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Красный спутникКитай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
12 декабря 2018
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021

Даффи добавил, что построение АЭС на Луне имеет важное значение для перспектив освоения Марса.

Ранее газета Politico со ссылкой на имеющиеся документы сообщила, что США в ответ на планы России и Китая планируют первыми построить АЭС на Луне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала юг России 80 беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту перекрыто

    Поражающие элементы из атаковавших курортный регион России беспилотников показали на фото

    Крупнейшая экономика Евросоюза получила очередной удар из-за США

    В России ветеран СВО с инвалидностью был вынужден выживать на 12 тысяч рублей в месяц

    Челябинский миллиардер не смог выкупить альбом Гуфа

    Бывшая жена Моргенштерна похвасталась фигурой в ярком бикини

    Россиян предупредили о задержке поездов в Крым

    Россиянам категорически отсоветовали кормить голубей

    На Западе предупредили Трампа о рисках перед встречей с Путиным

    Легенда «Спартака» отказался считать Черчесова выдающимся тренером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости