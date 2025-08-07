Россия
Стало известно о начале новой украинской атаки на российские аэродромы

ВСУ начали новую атаку на российские аэродромы FPV-дронами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новую атаку на российские аэродромы FPV-дронами, запущенными с грузовиков. Об угрозах атаки БПЛА сообщает российский мониторинговый Telegram-канал.

Объявлено об угрозах атаки беспилотников саратовского аэродрома Энгельс и объектов в Ростовской и Волгоградской областях.

Местных жителей призвали быть бдительными, отслеживать и сообщать данные о подозрительных грузовиках, запускающих FPV-дроны.

Ранее стало известно, что командование ВСУ в Сумской области отправляет на штурм новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из которых не проводились даже стрельбы. После этого в бой идут подготовленные подразделения.

