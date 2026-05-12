09:01, 12 мая 2026Наука и техника

Названы проверенные способы починить Windows

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Журналисты портала MakeUseOf перечислили старые способы, с помощью которых пользователи исправляли ошибки во многих поколениях Windows. Список появился на сайте медиа.

По словам специалистов, в актуальной Windows 11 есть инструменты, которые не соответствуют современному дизайну и духу операционной системы (ОС). Однако ими давно и успешно пользуются владельцы компьютеров. В первую очередь к ним отнесли так называемый «Режим Бога», в котором разблокируются 200 основных настроек системы.

Также продвинутые пользователи Windows называют надежным инструментом для исправления ошибок системы редактор реестра. По словам журналистов, реестр — место, где Windows хранит свои самые глубокие настройки конфигурации. Чтобы починить функции ОС и провести диагностику, часто пользуются «Монитором ресурсов». Так, в случае сетевого соединения программа может показать активные соединения, IP-адреса, порты и прочее в режиме реального времени.

В заключение специалисты выбрали встроенную утилиту «Просмотр событий» (Event Viewer), которую сравнили с черным ящиком в самолете. Это сервис, который записывает сведения обо всех сбоях, предупреждениях, неудачных обновлениях, проблемах с драйверами и установкой приложений.

В конце апреля энтузиасты обнаружили в ранней версии Windows 11 четыре скрытые функции. В их число вошли новое диалоговое окно «Выполнить» и новый индикатор входа в систему.

