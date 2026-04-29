14:50, 29 апреля 2026

В Windows 11 нашли скрытые функции

В Windows 11 впервые за 30 лет переделали диалоговое окно «Выполнить»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

В ранней версии Windows 11 обнаружили четыре скрытые функции. Об этом сообщает издание gHacks.

Скрытые возможности, которые можно разблокировать через настройки, нашли в экспериментальной версии Windows 11 26300.8289. Одна из них позволяет переместить панель задач из стандартного положения снизу в любое место на рабочем столе. По словам журналистов, эта функция была в Windows 10, и пользователи новой операционной системы (ОС) неоднократно просили вернуть ее.

Также дизайнеры Microsoft полностью перерисовали диалоговое окно «Выполнить». Авторы медиа подчеркнули, что внешний облик этого инструмента изменили впервые за 30 лет. Окно с сервисом получило закругленные углы, полупрозрачные элементы и поддержку темной темы.

Кроме того, в Windows 11 добавили новый индикатор входа в систему — анимированные точки заменили сплошным вращающимся значком. Еще журналисты нашли в разделе «Хранилище, диски и тома» переключатель между мегабайтами и гигабайтами — это упрощает взаимодействие с жестким диском и накопителем.

Ранее Microsoft позволила корпоративным пользователям удалять нейросетевой сервис Copilot из Windows 11. Такую возможность добавили с апрельским обновлением.

