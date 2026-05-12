08:55, 12 мая 2026Бывший СССР

В Раде назвали сроки заседания суда по делу бывшего главы офиса Зеленского

Железняк: Суд изберет меру пресечения для Ермака через несколько дней
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака состоится через несколько дней. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Пока вы спали.... ничего не произошло. Ну обыски у Ермака дома завершились, и все. Далее ждем дату заседания суда по избранию меры пресечения. Это, очевидно, будет только через несколько дней», — написал он.

Ранее суд арестовал недвижимость Андрея Ермака по делу о легализации 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом. Помимо него к делу привлечены бывший министр национального единства Алексей Чернышов, а также близкий к главе государства Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.

Сам Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что не владеет никакими земельными участками.

