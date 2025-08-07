Бывший СССР
Стало известно о разрушении логистики ВСУ у Волчанска

Российский военный Закат заявил, что ВС РФ перебивают логистику ВСУ у Волчанска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска перебивают логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Закат, передает РИА Новости.

«Мы на дальних рубежах, подходах [к Волчанску] начинаем контролировать движение групп и, соответственно, наносить огневое поражение. (...) Наносим огневое поражение. Многие из них не доходят до позиций — либо отступают, либо уничтожаются», — рассказал военнослужащий.

По его словам, разведка работает в тесном контакте с артиллерией и операторами беспилотников, из-за чего удается поражать пехоту и технику украинской армии еще на этапе приближения к городу.

Ранее стало известно, что одно из подразделений ВСУ попало в огневой мешок у Волчанских Хуторов в Харьковской области. Как рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, российские войска уничтожают живую силу противника на этом участке.

