Подразделение ВСУ попало в огневой мешок в Харьковской области

Марочко: ВСУ попали в огневой мешок у Волчанских Хуторов в Харьковской области

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало в огневой мешок у Волчанских Хуторов в Харьковской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Северо-западнее Волчанских Хуторов, благодаря маневру ВС РФ, одно из подразделений украинских боевиков попало в огневой мешок», — сообщил он. По словам Марочко, в настоящий момент осуществляется уничтожение живой силы противника.

Военный эксперт также рассказал, что российским войскам удалось продвинуться в лесу восточнее и западнее Волчанска.

Ранее стало известно о приближении кульминации боев за Волчанск в Харьковской области. Сообщалось, что российские подразделения сражаются на юге населенного пункта.