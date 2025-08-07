Бывший СССР
06:44, 7 августа 2025

Подразделение ВСУ попало в огневой мешок в Харьковской области

Марочко: ВСУ попали в огневой мешок у Волчанских Хуторов в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало в огневой мешок у Волчанских Хуторов в Харьковской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Северо-западнее Волчанских Хуторов, благодаря маневру ВС РФ, одно из подразделений украинских боевиков попало в огневой мешок», — сообщил он. По словам Марочко, в настоящий момент осуществляется уничтожение живой силы противника.

Военный эксперт также рассказал, что российским войскам удалось продвинуться в лесу восточнее и западнее Волчанска.

Ранее стало известно о приближении кульминации боев за Волчанск в Харьковской области. Сообщалось, что российские подразделения сражаются на юге населенного пункта.

