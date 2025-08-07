Подразделение ВСУ попало в огневой мешок в Харьковской области

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало в огневой мешок у Волчанских Хуторов в Харьковской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Северо-западнее Волчанских Хуторов, благодаря маневру ВС РФ, одно из подразделений украинских боевиков попало в огневой мешок», — сообщил он. По словам Марочко, в настоящий момент осуществляется уничтожение живой силы противника.
Военный эксперт также рассказал, что российским войскам удалось продвинуться в лесу восточнее и западнее Волчанска.
Ранее стало известно о приближении кульминации боев за Волчанск в Харьковской области. Сообщалось, что российские подразделения сражаются на юге населенного пункта.