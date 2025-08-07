Во Владимирской области суд вернул гражданство РФ лишенному его мигранту

Суд вернул российский паспорт лишенному гражданства мигранту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Владимирской области во «ВКонтакте».

Мужчина получил российский паспорт в 2019 году. В 2023 году он был привлечен к уголовной ответственности, что стало основанием для лишения его гражданства в 2024 году.

Вязниковский городской суд Владимирской области признал решение о прекращении гражданства мужчины незаконным, судебное постановление вступило в силу. В обоснование решения суд указал на участие административного истца в специальной военной операции, наличие боевых наград и ветеранского статуса.

Ранее в Томске мигранта лишили российского гражданства за уклонение от военной службы. Узнавший об этом иностранец впал в ярость и заявил силовикам, что они могут забрать «эту гражданству».