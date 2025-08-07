В России совершили прорыв в диагностике пяти опасных инфекций

Роспотребнадзор разработал комплексный тест на чуму, холеру и сибирскую язву

Ученые Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор, РПН) совершили прорыв и разработали комплексный тест на пять опасных инфекций — чуму, холеру, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе организации.

В службе сообщили, что разработка стала большим достижением в диагностике перечисленных заболеваний. «Новый тест способен обнаруживать возбудитель одной из 5 инфекционных болезней человека в течение 60 минут. Тест обладает высокой точностью, что позволяет выявлять даже минимальное количество микробных клеток», — рассказали в РПН.

Представители Роспотребнадзора подчеркнули, что в России ситуация с перечисленными заболеваниями является стабильной и контролируемой, однако сохраняются риски завоза инфекций из-за границы.

Днем ранее служба сообщила о рисках завоза смертельной лихорадки чикунгунья.