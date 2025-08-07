Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:09, 7 августа 2025Экономика

Цена нефти упала до 66,6 доллара после анонса встречи Путина и Трампа

Reuters: Фьючерсы на нефть упали до $66,6 после анонса встречи Путина и Трампа
Вячеслав Агапов

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Нефтяные фьючерсы начали дешеветь после анонса встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает Reuters.

Стоимость барреля эталонной нефти североморской марки Brent упала до 66,6 доллара за баррель. Снижение составило 23 цента. В то же время стоимость американской нефти West Texas Intermediate (WTI) также опустилась на 23 цента, до 64,12 доллара. В среду оба индекса упали примерно на процент, достигнув минимума за восемь недель.

Из-за снижения средней цены на нефть, сообщают в Министерстве финансов России, за январь-июль 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета составили 5 триллионов 522 миллиарда рублей. Снижение оценивается в 18,5 процента.

По информации телеканала Fox News, Путин сообщил спецпосланнику американского президента Стивену Уиткоффу о своем желании встретиться с Трампом. После того как это предложение было доставлено в Вашингтон, президент США заявил, что готов к саммиту. «Есть очень высокий шанс, что встреча состоится очень скоро», — ответил глава государства.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в ближайшие дни. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заверил, что ее проведение уже согласовано, а место выбрано, но будет раскрыто позже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Из записи «Что? Где? Когда?» пропал отрывок с рассуждениями Барщевского

    Последствия столкновения мотоцикла и легкового автомобиля в Москве сняли на видео

    Пилоты российского самолета выполнили маневр и смогли избежать столкновения в небе

    С Тимати потребовали почти восемь миллионов рублей

    Советник Зеленского опроверг информацию о предложениях по перемирию

    Шестой палец на ноге Крис Дженнер рассмешил пользователей сети

    Психолог объяснила пользу сплетен

    Легендарного режиссера выписали из больницы в Риме после операции

    Погоня полицейских на катерах в Москве попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости