Цена нефти упала до 66,6 доллара после анонса встречи Путина и Трампа

Reuters: Фьючерсы на нефть упали до $66,6 после анонса встречи Путина и Трампа

Нефтяные фьючерсы начали дешеветь после анонса встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает Reuters.

Стоимость барреля эталонной нефти североморской марки Brent упала до 66,6 доллара за баррель. Снижение составило 23 цента. В то же время стоимость американской нефти West Texas Intermediate (WTI) также опустилась на 23 цента, до 64,12 доллара. В среду оба индекса упали примерно на процент, достигнув минимума за восемь недель.

Из-за снижения средней цены на нефть, сообщают в Министерстве финансов России, за январь-июль 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета составили 5 триллионов 522 миллиарда рублей. Снижение оценивается в 18,5 процента.

По информации телеканала Fox News, Путин сообщил спецпосланнику американского президента Стивену Уиткоффу о своем желании встретиться с Трампом. После того как это предложение было доставлено в Вашингтон, президент США заявил, что готов к саммиту. «Есть очень высокий шанс, что встреча состоится очень скоро», — ответил глава государства.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в ближайшие дни. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заверил, что ее проведение уже согласовано, а место выбрано, но будет раскрыто позже.