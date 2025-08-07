Экономика
Минфин заявил о падении нефтегазовых доходов России

Минфин: Нефтегазовые доходы России снизились на 18,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

За январь-июль 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета составили 5 триллионов 522 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов России.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то снижение оценивается в 18,5 процента. Причиной такой динамики указывают снижение средней цены на нефть.

Что касается ненефтегазовых доходов, то они составили 14 триллионов 793 миллиарда рублей. Это на 14 процентов больше, чем за январь-июль 2024 года. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-июле оценивается в 6,7 процента.

Ранее сообщалось, что определяемая для налоговых целей долларовая стоимость барреля ключевой российской марки нефти хотя и выросла в июне месяц к месяцу с 52,1 до 59,8 доллара, все же оставалась почти на десять долларов ниже ее уровня годичной давности в 69,6 доллара.

По информации Bloomberg, в июле 2025 года российский бюджет получил 710 миллиардов рублей нефтяных налогов, или на 33 процента меньше, чем год назад.

