Участвовавшие в незаконных фотосессиях львята из Москвы обрели новый дом

Пермский зоопарк принял использовавшихся для фотосессий львят из Москвы

Два львенка, изъятые в Москве у хозяев, которые использовали их в незаконных фотосессиях, обрели новый дом в Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале Пермского зоопарка.

Уточняется, что учреждение приняло отобранных Росприроднадзором у недобросовестных владельцев хищников, участвовавших в съемках. Тоган и Аполлон успешно перенесли переезд и уже адаптируются к новой обстановке. Львята проходят реабилитацию, получают необходимый уход и ветеринарную помощь.

В пресс-службе зоопарка уточнили, что там оборудованы подходящие условия для содержания крупных хищников, а у сотрудников учреждения есть опыт работы с ними.

«Младшего львенка по кличке Тоган зоологи ласково называют Тотоша, первое время его выкармливали молоком. Тотоша и Аполлон окружены заботой и вниманием. С учетом того, что животные привыкли к пристальному вниманию, им спокойнее, когда кто-то есть рядом», — говорится в публикации.

Пока львята адаптируются к новым условиям, зоологи все время находятся рядом с ними. Для обучения видоспецифичному поведению им потребуется время.

Ранее новый зоопарк в Перми признали лучшим в России. Директор Сочинского аквариума Сергей Зрайчиков отметил уникальную систему водоочистки для всех бассейнов в парке.

