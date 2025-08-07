Россия
12:13, 7 августа 2025Россия

Украина атаковала российские объекты британскими крылатыми ракетами

МО России: Система ПВО сбила восемь крылатых ракет Storm Shadow
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские объекты британскими крылатыми ракетами. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве, всего украинские войска выпустили восемь ракет Storm Shadow. Все они были сбиты системой ПВО.

Какие именно объекты пыталась атаковать Украина, не уточняется. Где были сбиты крылатые ракеты, неизвестно.

При этом ранее сообщалось, что крылатыми ракетами был атакован Крым. Тогда СМИ называли в качестве использованных снарядов именно ракеты Storm Shadow.

