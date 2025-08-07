Украина согласилась на перемирие в небе

«РБК-Украина»: Киев согласился на перемирие в небе

Киев согласился на перемирие в небе, инициированное Москвой. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на украинские дипломатические источники.

«Мы же поддерживаем прекращение огня, будь то в воздухе или в целом», — рассказал неназванный собеседник агентства.

Сообщается также, что привлечение Европейского союза поддерживает само объединение вместе с Украиной. США же, уточняет дипломатический источник, открыты к обсуждению этой идеи.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими союзниками допустил, что его российский коллега Владимир Путин готов начать мирные переговоры по Украине. Он также счел возможным обмен территориями.