РИА Новости: Младшим офицерам ВСУ надоел конфликт на Украине

Младшим офицерам Вооруженных сил Украины (ВСУ) надоел конфликт, однако им безразлично, на каких условиях будет подписано мирное соглашение. Об этом сообщил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Сергей Носиковский.

По его словам, моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне низок. Собеседник агентства отметил, что во время прохождения базовой военной подготовки не видел, чтобы «кто-то сильно выказывал желание рваться в бой».

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут потери в зоне специальной военной операции (СВО) из-за усталости подразделений и низкого морально-психологического состояния. «На ряде участков фронта отмечается усталость подразделений вооруженных формирований Украины и снижение боеспособности», — уточнил он.