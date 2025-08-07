Бывший СССР
Украинцам раскрыли правду о помощи Запада

Соскин: У Запад больше нет средств для помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский акцентирует внимание на помощи со стороны Запада, чтобы поддерживать образ «крутого парня», который «еще что-то может». Такое мнение высказал бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Однако, по его словам, у Запада нет доступных средств для помощи Киеву. «Это все фантазии, что дадут 500 миллионов. (...) Денег же нет. Ракет для Patriot нет», — отметил эксперт.

Он считает, что информация о поддержке Киева была озвучена для успокоения общественности, но на самом деле является «бутафорией».

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил о поставках Украине американских вооружений на сумму полмиллиарда евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них.

После этого генсек НАТО Марк Рютте призвал другие страны-участницы альянса последовать примеру Нидерландов и срочно купить оружие для Украины.

