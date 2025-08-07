Украинцы рассказали о желаемом способе завершения конфликта

Опрос Gallup: 69 процентов украинцев хотят мирного завершения конфликта

69 процентов украинцев хотят мирного завершения конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской социологической службой Gallup.

Согласно исследованию, во всех слоях населения и во всех регионах страны число сторонников продолжения боевых действий неуклонно снижается. В 2022 году 73 процента опрошенных высказывались за продолжение конфликта «до победного конца», а 22 процента респондентов считали, что Украина должна стремиться к скорейшему завершению конфликта путем переговоров.

Последнее исследование также показывает, что только 25 процентов украинцев верят в то, что конфликт закончится в течение ближайших 12 месяцев. Противоположной точки зрения придерживаются 68 процентов опрошенных.

Ранее рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому в июле упал до 58 процентов. Представители Киевского международного института социологии отмечают, что одним из факторов снижения популярности Зеленского стал скандальный законопроект о лишении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).