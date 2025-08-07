Умер исполняющий обязанности президента азиатской страны

Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све в возрасте 74 лет

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Associated Press (AP)/

Уточняется, что он скончался в военном госпитале столицы Нейпьидо после продолжительной болезни. Как отмечает AP, из-за состояния здоровья Мьин Све более года назад перестал активно исполнять обязанности. По данным государственных СМИ, он находился в критическом состоянии и с 24 июля проходил интенсивную терапию.

Мьин Све был назначен исполняющим обязанности президента азиатской страны 1 февраля 2021 года вместо Вин Мьина, которого сместили с должности пришедшие к власти военные.

Ранее экс-президент Румынии Ион Илиеску умер на 96-м году жизни. Он ушел из жизни в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску. Правительство страны выразило соболезнования семье и близким Илиеску.

