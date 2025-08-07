Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:17, 7 августа 2025Бывший СССР

В Днепропетровской области уничтожены заградотряды Нацгвардии Украины

Два заградотряда Нацгвардии Украины были уничтожены в Днепропетровской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Два заградотряда 17-й бригады Национальной гвардии Украины уничтожены ударами фугасной авиабомбы (ФАБ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В селах Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области ФАБами уничтожили два заградотряда. В очередной раз это была 17-я бригада противника», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что бригада была переброшена для контроля 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в результате ударов 6 человек были уничтожены, а 8 — получили тяжелые ранения

Ранее появились кадры применения ФАБ по пункту временной дислокации 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Константиновки в Донецкой народной республике. На кадрах видно, как рядом с трехэтажным зданием происходит взрыв, после которого в небо поднимается столб дыма.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ялта, Потсдам, Ватикан. Путин и Трамп встретятся совсем скоро. Где пройдут исторические переговоры?

    Президент ОАЭ прибыл в Россию

    Лавров и его турецкий коллега обсудили Украину

    Американец призвал вернуть флаг российским теннисистам

    Россия объявила в розыск уехавшего из страны журналиста

    Лукашенко насторожился

    Россиянин с ножом и гранатой устроил разборку с кассиром в кафе

    Появились подробности об отравившей российских туристов чаче

    Прокатившаяся по барам в пьяном угаре россиянка въехала в толпу людей

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости