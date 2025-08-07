Два заградотряда Нацгвардии Украины были уничтожены в Днепропетровской области

Два заградотряда 17-й бригады Национальной гвардии Украины уничтожены ударами фугасной авиабомбы (ФАБ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В селах Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области ФАБами уничтожили два заградотряда. В очередной раз это была 17-я бригада противника», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что бригада была переброшена для контроля 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в результате ударов 6 человек были уничтожены, а 8 — получили тяжелые ранения

Ранее появились кадры применения ФАБ по пункту временной дислокации 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Константиновки в Донецкой народной республике. На кадрах видно, как рядом с трехэтажным зданием происходит взрыв, после которого в небо поднимается столб дыма.