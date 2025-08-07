Мир
05:08, 7 августа 2025Мир

В Китае назвали решение Путина предупреждением Трампу

Sohu: Путин развертыванием «Орешника» предупредил Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин развертыванием ракетного комплекса «Орешник» сделал предупреждение американскому коллеге Дональду Трампу. Такое мнение высказало китайское издание Sohu.

Как отмечается в статье, Россия рассматривает возможность размещения «Орешника» в Латинской Америке, что значительно сократит время достижения целей на территории США.

По мнению автора, это является ответом на игнорирование западными странами беспокойства Москвы по поводу размещения американских ракетных систем вблизи российских границ.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения о возможном размещении российских ракет в Латинской Америке. Она подчеркнула, что «речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения».

