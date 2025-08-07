В Коммунарке решили построить храм для индусов

В московском районе Коммунарка собрались построить индуистский храм

Индийская община подала документы для возведения индуистского храма в московском районе Коммунарка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани.

Храм планируется построить в 2026 году, он может быть небольшим. На данный момент поданы документы на официальную регистрацию религиозной организации, она должна быть получена до конца года, отметил Котвани. Далее организация напишет заявление о выделении места под строительство храма. По его словам, организации посоветовали возвести храм именно в Коммунарке. Важно, чтобы постройка находилась рядом с метро.

Ранее район Коммунарка стал лидером по покупкам вторичного жилья в Москве. Квадратный метр вторичного жилья в этом районе Новой Москвы в среднем стоит 273 тысяч рублей.

