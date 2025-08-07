Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 7 августа 2025Экономика

В Коммунарке решили построить храм для индусов

В московском районе Коммунарка собрались построить индуистский храм
Мария Черкасова

Фото: Unsplash

Индийская община подала документы для возведения индуистского храма в московском районе Коммунарка, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани.

Храм планируется построить в 2026 году, он может быть небольшим. На данный момент поданы документы на официальную регистрацию религиозной организации, она должна быть получена до конца года, отметил Котвани. Далее организация напишет заявление о выделении места под строительство храма. По его словам, организации посоветовали возвести храм именно в Коммунарке. Важно, чтобы постройка находилась рядом с метро.

Ранее район Коммунарка стал лидером по покупкам вторичного жилья в Москве. Квадратный метр вторичного жилья в этом районе Новой Москвы в среднем стоит 273 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

    В России предрекли новый конфликт на территории Кавказа

    Начальник российской колонии попал на допрос из-за обслуги

    В Москве взорвалось яйцо

    Российские войска окружили группировку ВСУ на одном из ключевых направлений

    Врач дал пять советов по повышению уровня гемоглобина

    Группа «Винтаж» заработает более 6 миллионов рублей на концерте в Дубае

    Трамп призвал к отставке главы Intel из-за подозрений в связях с Китаем

    Мощный авиаудар по пункту размещения бойцов ВСУ попал на видео

    Бандитов посадили из-за проболтавшегося говорящего попугая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости