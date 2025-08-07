Бывший СССР
В МИД объяснили отказ Киева от тысячи украинских военнопленных

Мирошник: Киев отказался от пленных, потому что стремится обменять радикалов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Киев не стал принимать тысячу украинских военнопленных, потому что стремится получить из плена только радикалов и националистов. Причину отказа Украины от обмена простых солдат объяснил в Telegram посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«С 2014 года Украина в вопросах обменов поступала именно так: стремилась выменять наемников, националистов-радикалов, а "пушечное мясо", что отлавливается сейчас на улицах украинских городов, оставалось невостребованным», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что Киев воспринимает обычных граждан как расходный материал и именно поэтому отказался от обмена.

Ранее брошенные украинцы обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому. Они напомнили, что тот требовал обмена по формуле «всех на всех», но в итоге стал выбирать «особых» пленных.

