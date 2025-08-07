В Москве появился новый главный следователь

В Москве представлен новый глава ГСУ СК РФ генерал-майор Дмитрий Беляев

Новый руководитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Дмитрий Беляев заявил, что столица должна и впредь оставаться самым безопасным городом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Беляев был представлен коллективу. Заместитель председателя СК генерал-полковник юстиции Сергей Горяйнов огласил указ президента России о его назначении и приказ о том, что новый главный следователь Москвы приступает к исполнению обязанностей с 8 августа.

«Каждое уголовное дело должно быть раскрыто, это основной вектор нашей с вами работы», — отметил Беляев.

О новом руководителе столичного управления СК заявил глава Дагестана Сергей Меликов 1 августа. «С 2022 года генерал-майор юстиции Дмитрий Владимирович Беляев возглавлял следственные органы в Республике Дагестан, где проявил себя как руководитель, работающий по принципам оперативности, честности и строгости закона», — написал он.