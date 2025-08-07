Прокуратура Москвы: Число киберпреступлений в столице снизилось на три процента

В Москве стало меньше киберпреступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, на заседании коллегии прокурор Максим Жук подвел итоги работы прокуратуры за первое полугодие 2025 года. При осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека выявлено более 67,2 тысяч нарушений к ответственности привлечено 16,4 тысячи лиц, а также возбуждено 600 уголовных дел.

Меры прокурорского реагирования обеспечили погашение задолженности по заработной плате на сумму 4,2 миллиарда рублей, на контроле находились вопросы соблюдения прав участников специальной военной операции и членов их семей.

В Москве зарегистрировано более 65 тысяч преступлений, их раскрываемость возросла, снизилось количество зарегистрированных криминальных деяний, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) на три процента.

За этот период в органы прокуратуры Москвы поступило свыше 268 тысяч обращений, более 37,5 тысяч граждан принято прокурорами на личном приеме.

Ранее сообщалось, что Елена Ямпольская рассказала о выполнении поручений президента по языковой политике.