В Москве взорвалось яйцо

Shot: В квартире в Москве взорвалось куриное яйцо

В жилом доме в Москве взорвалось куриное яйцо. Об инциденте в столице стало известно Telegram-каналу Shot.

Взрыв произошел в одной из квартир в доме на Фрязевской улице. Жильцы поставили несколько яиц вариться на плиту, после чего одно из них взорвалось. В результате всю квартиру заполнил дым, на место вызвали экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Дагестане в квартиру в многоэтажном доме заползла змея. Пресмыкающееся пробралось в помещение через натяжной потолок и слилось с зеленым карнизом, из-за чего собственники не сразу его заметили. Змею удалось запечатлеть на камеру.

