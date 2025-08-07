Бывший СССР
В постсоветской стране начались обыски у антиевропейской оппозиции

Шор: В Молдавии начались обыски у оппозиционного блока «Победа»
Алевтина Запольская
Фото: Родион Прока / РИА Новости

В Молдавии начались обыски у оппозиционного блока «Победа». Об этом заявил лидер движения, бизнесмен Илан Шор, передает РИА Новости.

Он обвинил президента республики Майю Санду в гестаповских методах. «Они позволяют себе беззаконно врываться в дома граждан, "кошмарить" нашу команду. Прямо сейчас обыски и задержания происходят на севере страны и в Кишиневе», — заявил он.

Шор отметил, что инкриминируемое ему и его соратникам дело о вмешательстве в выборы является лишь предлогом.

Ранее Илан Шор заявил, что блок «Победа» предлагает программу за Союзное государство с Россией и за торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС, а также за дешевый газ.

