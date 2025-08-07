Россия
В России оценили итоги предстоящей встречи Путина и Трампа

Джабаров: Встреча Путина и Трампа должна иметь позитивный результат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна иметь позитивный результат по сравнению с состоявшимся в 2021 году диалогом с экс-главой Белого дома Джо Байденом. Итоги предстоящего контакта лидеров двух стран оценил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24».

«Эта встреча должна иметь какой-то позитивный результат, чтобы не было, как когда в 2021 году состоялась встреча Владимира Владимировича Путина с Байденом. Наш президент изложил свою позицию, Байден покивал, на этом все результаты встречи были завершены», — обозначил сенатор.

По его мнению, встреча Путина и Трампа должна стать более позитивной, продуктивной и продуманной.

«Эта встреча должна венчать собой определенный этап, который мы прошли с момента возвращения господина Трампа в Белый дом», — заключил Джабаров.

Ранее помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков заявил, что место встречи Путина и Трампа уже согласовано и оно будет объявлено позже. По его словам, стороны уже приступили к проработке и организации встречи.

