В России подросток проглотил деталь бормашины на приеме у стоматолога

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российский подросток проглотил деталь бормашины на приеме у дантиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Описанная каналом ситуация произошла в Курганской области. По словам матери мальчика, на приеме у стоматолога от бормашины случайно отлетела деталь. Вероятно, она попала в рот пациенту.

После случившегося врачи посоветовали ребенку обратиться в травмпункт. Его мать возмутилась тем, что ее сыну не оказали помощь на месте. Извинения семье принесли в местном Депздраве. В свою очередь, инцидентом уже заинтересовались в прокуратуре.

Ранее в Петербурге четырехлетний ребенок проглотил зеркало на приеме у стоматолога. О случившемся узнали лишь спустя несколько часов. По словам матери, хирургическое вмешательство не потребовалось — инородный предмет вышел естественным путем.

