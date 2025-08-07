В России запустили уникальный проект

«Одноклассники» запускают плейлист народных сказок РФ ко Дню коренных народов

Социальная сеть «Одноклассники» и портал «Культура.РФ» запустили совместный проект «Как в сказке», приуроченный ко Дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа. Пользователи смогут бесплатно послушать подлинные сказки 15 малых народов России и узнать больше об их культуре и традициях. Об этом стало известно из пресс-релиза, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Плейлист откроется уже 9 августа в официальной группе «Культура.РФ» в «ОК». В него вошли народные сказки татар, эскимосов, удмуртов, алтайцев и других этносов. Помимо аудиоформата, в течение нескольких дней в группе будут публиковаться карточки с интересными фактами о быте, верованиях и праздниках этих народов. Например, пользователи узнают, как выглядят жилища эскимосов, во что верят ханты, а также кто такие карелы и манси.

Проект «Как в сказке» создан для того, чтобы напомнить, каким большим этнокультурным богатством обладает Россия. Организаторы уверены, что новый формат привлечет интерес не только у старшего поколения, но и у молодежи, поскольку сказка — универсальный язык, понятный каждому.

