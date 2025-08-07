Экономика
15:38, 7 августа 2025Экономика

В российских новостройках накопились нераспроданные квартиры

ЕРЗ.РФ: На рынке новостроек в РФ за год накопилось 319 тыс. непроданных квартир
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На рынке новостроек в России за год накопилось 319 тысяч нераспроданных квартир, что в 1,5 раза больше, чем полгода назад. Об этом рассказал руководитель Единого ресурса застройщиков России (ЕРЗ.РФ) Кирилл Холопик, сообщает РИА Новости.

В третьем квартале 2024 года прирост затоваривания (превышения вывода новых проектов над продажами) составил 105 тысяч квартир, а в четвертом квартале — вырос почти вдвое, до 209 тысяч квартир. В первом квартале 2025 года рост затоваривания замедлился и составил 38 тысяч квартир (до 247 тысяч), а во втором квартале немного ускорился, прибавив 72 тысячи квартир.

Холопик обратил внимание на разницу между темпами вывода новых проектов и темпами продаж. Такой тренд является предвестником торможения роста цен или вообще их остановки. Эксперт считает, что к концу 2025 года стоимость квадратного метра в квартирах по ДДУ увеличится не более чем на 5,5 процента.

Ранее аналитики сообщили, что жилье в новостройках России в первом полугодии 2025 года подорожало на 17,9 процента год к году. Средняя стоимость проданной квартиры по России выросла до 9,7 миллиона рублей.

