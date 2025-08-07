Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:15, 7 августа 2025Силовые структуры

В российском городе охранник на чужой машине поехал решать личные проблемы

В Москве задержали охранника автосервиса за угон машины с закрытой стоянки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали охранника автосервиса за угон машины с закрытой стоянки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что мастер автосервиса после проведенных работ поставил клиентскую машину на охраняемую парковку и отдал ключ от нее охраннику. Ночью сторож воспользовался ситуацией и уехал на этом автомобиле в неизвестном направлении.

Оперативники установили маршрут движения угнанной машины и задержали 23-летнего водителя. В ходе допроса он рассказал, что взял чужой автомобиль, чтобы добраться до родного города и решить личную проблему.

Машину вернули владельцу. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее сообщалось, что россиянин угнал из больницы машину скорой помощи и испортил ее.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Индийский бизнес отреагировал на 50-процентные пошлины Трампа

    Путин провел вторые переговоры за день

    Раскрыты подробности исчезновения туристки с шезлонга во время отпуска с мужем в Европе

    iPhone будет работать на процессорах Samsung

    Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

    Совбез ООН рассмотрит ситуацию об уголовном преследовании Гуцул

    Назван лучший тренажер для идеального пресса

    В Москве стало меньше киберпреступлений

    Готовившая к IELTS сеть языковых школ стала нежелательной в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости