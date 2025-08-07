В российском городе охранник на чужой машине поехал решать личные проблемы

В Москве задержали охранника автосервиса за угон машины с закрытой стоянки

В Москве задержали охранника автосервиса за угон машины с закрытой стоянки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») УК РФ.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение, что мастер автосервиса после проведенных работ поставил клиентскую машину на охраняемую парковку и отдал ключ от нее охраннику. Ночью сторож воспользовался ситуацией и уехал на этом автомобиле в неизвестном направлении.

Оперативники установили маршрут движения угнанной машины и задержали 23-летнего водителя. В ходе допроса он рассказал, что взял чужой автомобиль, чтобы добраться до родного города и решить личную проблему.

Машину вернули владельцу. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

