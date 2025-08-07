В США назвали возможную встречу Трампа и Путина еще одной победой России

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может стать очередной победой Москвы. Об этом говорится в статье The New York Times (NYT).

«Встреча с Трампом могла бы стать еще одной небольшой победой для Путина», — пишет автор материала.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся в ближайшие дни. Помощник российского лидера Юрий Ушаков указал, что проведение встречи уже согласовано, а место выбрано, но будет раскрыто позже.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, в свою очередь, отметил, что местом встречи президентов России и США может стать Ватикан.