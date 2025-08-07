Россия
В стрипсах Rostic's обнаружили сальмонеллу

Shot: В сырье для стрипсов Rostic's обнаружили сальмонеллу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В сырье для стрипсов российской сети заведений быстрого питания Rostic's обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщает «Shot Проверка» в своем Telegram.

По данным канала, проверка в заведениях сети в Омске еще в январе выявила полтора килограмма зараженных сальмонеллой полуфабрикатов. Судебное разбирательство по этому факту длилось около полугода и завершилось штрафом для поставщика продукции.

Как следует из материалов дела, вероятные причины появления сальмонеллы — некачественное сырье или несоблюдение санитарных норм на производстве. Уточняется, что производителя сырья для Rostic's «ПРОДО птицефабрики Сибирской» оштрафовали на 350 тысяч рублей.

В пресс-службе Rostic's заверили, что после инцидента в заведениях провели дополнительный аудит продукции и усилили контроль качества на стороне поставщика.

Ранее клиенты сети заведений фастфуда пожаловались на невозможность оформить заказ из-за сбоя. Неполадки зафиксировали по всей России.

