Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:42, 7 августа 2025ЭкономикаЭксклюзив

Влияние переговоров Путина и Трампа на курс валют оценили

Экономист Паулаускас: Переговоры с Трампом могут повлиять на курс валют
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Переговоры с президентом США Дональдом Трампом, особенно если они касаются внешнеэкономических ограничений, могут оказывать заметное влияние на курс рубля, рассказал экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что в условиях глобализированного финансового рынка любые сигналы о возможном смягчении санкционного режима или изменении тарифной политики воспринимаются инвесторами как потенциальная точка входа на российский рынок. На этом фоне происходит перераспределение валютных потоков: растет спрос на рублевые активы, что может временно укрепить национальную валюту, добавил он.

«Однако такой эффект носит спекулятивный характер и зависит от степени конкретности достигнутых договоренностей. Если итоги переговоров оказываются неопределенными или, напротив, усиливают риски введения новых ограничений, валютный рынок реагирует оттоком капитала и снижением курса рубля», — пояснил Паулаускас.

Дополнительное значение имеет позиция Банка России, который при резких колебаниях может выходить с интервенциями.

Станислав ПаулаускасЭкономист

Эксперт добавил, что влияние переговоров с Трампом на валютный курс заключается не в факте самого диалога, а в содержании заявлений, их интерпретации участниками рынка. Также имеют значения последующие действия экономических и политических институтов, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее эксперты объяснили непродолжительность снижения курса нацвалюты на фоне угроз президента США Дональда Трампа по поводу пошлин для торговых партнеров РФ неверием рынков в способность Соединенных Штатов нанести серьезный экономический удар и изолировать Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Индийский бизнес отреагировал на 50-процентные пошлины Трампа

    Путин провел вторые переговоры за день

    Раскрыты подробности исчезновения туристки с шезлонга во время отпуска с мужем в Европе

    iPhone будет работать на процессорах Samsung

    Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

    Совбез ООН рассмотрит ситуацию об уголовном преследовании Гуцул

    Назван лучший тренажер для идеального пресса

    В Москве стало меньше киберпреступлений

    Готовившая к IELTS сеть языковых школ стала нежелательной в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости