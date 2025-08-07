Влияние переговоров Путина и Трампа на курс валют оценили

Экономист Паулаускас: Переговоры с Трампом могут повлиять на курс валют

Переговоры с президентом США Дональдом Трампом, особенно если они касаются внешнеэкономических ограничений, могут оказывать заметное влияние на курс рубля, рассказал экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что в условиях глобализированного финансового рынка любые сигналы о возможном смягчении санкционного режима или изменении тарифной политики воспринимаются инвесторами как потенциальная точка входа на российский рынок. На этом фоне происходит перераспределение валютных потоков: растет спрос на рублевые активы, что может временно укрепить национальную валюту, добавил он.

«Однако такой эффект носит спекулятивный характер и зависит от степени конкретности достигнутых договоренностей. Если итоги переговоров оказываются неопределенными или, напротив, усиливают риски введения новых ограничений, валютный рынок реагирует оттоком капитала и снижением курса рубля», — пояснил Паулаускас.

Дополнительное значение имеет позиция Банка России, который при резких колебаниях может выходить с интервенциями. Станислав Паулаускас Экономист

Эксперт добавил, что влияние переговоров с Трампом на валютный курс заключается не в факте самого диалога, а в содержании заявлений, их интерпретации участниками рынка. Также имеют значения последующие действия экономических и политических институтов, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее эксперты объяснили непродолжительность снижения курса нацвалюты на фоне угроз президента США Дональда Трампа по поводу пошлин для торговых партнеров РФ неверием рынков в способность Соединенных Штатов нанести серьезный экономический удар и изолировать Россию.